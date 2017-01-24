Весной под Уссурийском начнёт работать китайская фанерная фабрика

На ней также будут выпускать плиты из стружки

Китайская деревообрабатывающая компания «Жуньда» планирует весной запустить на территории Уссурийского городского округа производство фанерных и стружечных плит, а также опалубочной фанеры. Инвестиционный проект стоит 154,4 миллиона рублей.

Инвестор готов отремонтировать для нового производства старый цех, установить производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. В планах компании - расширить географию поставок продукции на территорию всего Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря проекту удастся обеспечить производство импортозамещающей продукции и обеспечить создание 167 рабочих мест.

Китайские промышленники готовы работать с низкосортной и маловостребованной древесиной. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов.

Китайским бизнесменам дадут налоговые льготы резидентов свободного порта. По словам инвесторов, это позволит снизить расходную часть бюджета проекта, сократить срок окупаемости до трёх лет, а в последующем увеличить объёмы выпускаемой продукции.

В перспективе компания «Жуньда» планирует организацию высокотехнологического деревоперерабатывающего безотходного производства и выпуск современных строительных материалов.

Всего к настоящему времени для получения статуса резидента свободного порта Владивосток подано 15 заявок с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 67 миллиардов рублей и перспективой создания 1 670 рабочих мест. Статус резидента уже имеют восемь компаний с иностранными инвестициями на сумму более 63 миллиардов рублей.