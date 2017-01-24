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Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
Мужчина перепугал девочку, её родителей и общественность
17 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pedofilov.net

Сверхбдительность, впечатлительная девочка и её обеспокоенная мама – эти три составляющих привели к новому всплеску родительской паники во Владивостоке. В соцсетях начала распространяться история о гражданине, который хотел похитить второклассницу. Однако история оказалась гораздо банальнее. В её деталях разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в социальных сетях Владивостока стала распространяться информация о том, что возле средней школы № 66 в районе Адмирала Кузнецова/ Адмирала Юмашева неизвестный пытался похитить девочку. Второклассница возвращалась после уроков, когда какой-то мужчина решил на неё напасть. Школьнице удалось убежать. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обратился за комментарием в городское управление полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что от местной жительницы действительно поступило подобное заявление. Женщина сообщила, что, возможно, её дочь хотел похитить незнакомый мужчина.

«Ситуация простая. Девочка шла с уроков, на узкой тропинке с ней столкнулся мужчина. Они не могли разойтись, школьница испугалась. Её мама решила перестраховаться и подала заявление в полицию», - пояснила работница пресс-службы. По её словам, по данному поводу сейчас проводится проверка - стражи порядка пытаются выяснить, что это был за мужчина. Однако информация из заявления пока не подтвердилась. В ведомстве отмечают, что владивостокцы подают заявления и по менее значительным поводам. Полицейские же обязаны отреагировать на все обращения.

Конечно, у подобных родительских страхов есть и свои причины. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о некоторых случаях похищения маленьких детей. Так, 21 января прошлого года житель Хабаровска, будучи «под кайфом», украл маленькую девочку. В течение трёх суток ребёнка и его похитителя искали на территории трёх регионов: Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Пропавшую удалось освободить в городе Райчихинске Амурской области. В одной из местных гостиниц остановились мужчина и девочка без документов. Они подпадали под описание разыскиваемых полицией. Переговоры с мужчиной ни к чему не привели, поэтому он был задержан в ходе силовой операции

 
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