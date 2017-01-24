Владивосток отметит день рождения Владимира Высоцкого

Владивосток одним из первых в стране отпразднует 79-й день рождения легендарного советского актёра, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. По традиции главное мероприятие по случаю памятной даты состоится рядом с поющим памятником музыканту в Театральном сквере, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет. Приморская столица никогда не забывает о его дне рождения - в этот день во Владивостоке ежегодно проходят памятные и творческие мероприятия.

Встреча почитателей его таланта начнётся в 18:00 рядом с бронзовым поющим монументом. Как всегда, собравшиеся прочтут его стихи, исполнят песни, поделятся воспоминаниями, связанными с артистом. Мероприятие будет проходить в режиме свободного микрофона.

Жителей Приморья с величайшим артистом связывает не только открывшаяся сравнительно недавно скульптура. Приморцы всегда с большой любовью относились к великому автору и исполнителю, единственный раз побывавшему во Владивостоке в 1971 году. В 2013 году, в день смерти поэта 25 июля, в краевом центре появился первый в России поющий памятник музыканту. Рядом с ним на ступеньках выложены известные строки из его песни «Открыт закрытый порт Владивосток». С тех пор жители и гости города не меньше двух раз в году, в дни рождения и смерти Высоцкого, собираются, чтобы почтить его талант.