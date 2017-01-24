Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"

21 – 22 января в Москве состоялся XVI отчётно-выборный съезд «Единой России», на котором подвели итоги работы за пятилетний период, обсудили реализацию программы партии и приоритеты работы на 2017 год. Также делегаты съезда приняли ряд кадровых решений.

В работе съезда приняли участие больше трёх тысяч человек, включая представителей различных министерств и ведомств. В состав делегации из Приморского края входили секретарь регионального партотделения Валентин Шуматов, губернатор Владимир Миклушевский, председатель Законодательного собрания региона Александр Ролик, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Александр Костенко, председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, руководитель общественной приёмной председателя партии Ольга Забелина, депутат Дмитрий Лёгкий и другие партийцы.

Представители делегации из Приморья приняли участие в работе дискуссионных площадок, организованных в первый день проведения XVI съезда «Единой России» в Москве. На них партийцы подвели предварительные итоги реализации предвыборной программы партии, определили приоритетные направления деятельности на ближайшие годы.





Как отметила председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, принявшая участие в секции «Социальная политика», больше 55 % бюджета Владивостока направлено на реализацию именно социальных программ.

«Социальная политика – один из разделов программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму в 2016 году. В 2012-м партия шла на городские выборы с программой «Комфортный город», которая успешно реализуется во Владивостоке. Нельзя сказать, что абсолютно все проблемы решены, но сделано много. Мы продолжим свою работу с учётом тех ориентиров, которые обозначены в ходе дискуссии. Это и создание новых рабочих мест, и соблюдение социальных гарантий, и дополнительная поддержка социально незащищённых граждан. Социальная политика – это политика заботы о каждом человеке. Именно её мы будем придерживаться», – сообщила Елена Новицкая.