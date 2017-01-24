Вузы Приморья готовятся к Дню студента

Конкурсы и концерты пройдут в каждом из них

Завтра вузы Приморья вместе со всей страной планируют праздновать Татьянин день – День российского студенчества. В честь этого дня повсеместно ожидаются студенческие гулянья, концерты и конкурсы.

Сотрудники краевого департамента образования и науки сообщили, что в ДВФУ организуют спортивные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе и в народном стиле. Праздник начнется в 14:00 в южном парке кампуса с народных игр. Здесь же можно будет посоревноваться в дартсе, перетягивании каната, поднятии гири, а также сыграть в гигантские шахматы. Угощать студентов предполагается традиционными русскими блинами, кашей из полевой кухни и горячим чаем.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса устроит праздник с конкурсами и творческими номерами в Зимнем саду. Он начнётся в 13:00.

День студента в Тихоокеанском государственном медицинском университете начнется в 15:30. В плане - концерт, информационно-развлекательный квест для студентов, танцы.

Морской государственный университет имени адмирала Невельского и Приморская государственная сельскохозяйственная академия начнут свои праздники в 14:00 – в этих вузах пройдут конкурсы и концерты.

Татьянин день в России стал Днём студента по совпадению календарной даты именин мученицы Татианы Римской с подписанием в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета. Поначалу его праздновали как день рождения университета, а с 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.