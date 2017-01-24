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Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
Часть из них пострадала из-за жестокости водителей
только что
Общество | Приморский край
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Фото: zooinformvl.ru

Больше десятка брошенных животных в январе оказались в сложной ситуации. Зоозащитники рассказали, кого из них горожане могут забрать к себе домой, а кому требуется финансовая помощь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморское общество защиты животных «ЗооИнформ» просит помочь в содержании брошенных животных. Только за январь на сайте общественной организации появилась информация о 10 найденных собаках, которым необходимы лечение и корм, и двух кошках. Почти всех зоозащитники готовы отдать новым хозяевам. Например, сейчас дом ищут четырёхмесячный щенок Яра, пёс Цезарь, два двухмесячных щенка и ещё три взрослые собаки. Также активисты готовы отдать в добрые руки двух кошек. Почти всех подобрали на морозе.

Для других животных требуется материальная помощь. Один из них  - сбитый на дороге пёс. Как рассказали зоозащитники, ему уже сделали операцию и теперь идёт долгий процесс выздоровления. Сутки стационара обходятся в 1200 рублей.

Необходима помощь и совсем старому псу – 19-летнему полуслепому Роме. Для него собирают деньги на питание и содержание.


 

Активисты подчёркивают, что будут благодарны за принесённый корм для собак и кошек, консервы, любые мясные отходы, рыбу и крупы, кроме перловки.

Также «ЗооИнформ» занимается строительством вольеров для передержки собак. «Хоть и медленно, но территория обустраивается, не хватает только рук и финансовой возможности. Закупили два каркаса для вольеров, в плане - поставить таких больше», - пишут зоозащитники.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже освещало многочисленные проблемы с бездомными животными. Так, в декабре прошлого года горожане организовали сбор денег для собаки Чары, которую сбил автомобилист у торгового центра «Максим». В этом же ТЦ разместили ящик, в котором все желающие могли оставлять материальную помощь. Также скандал развернулся вокруг «замурованных» кошек в подвале дома № 5 на Марины Расковой. Одна из жительниц обвинила старшую по дому в живодёрстве и обратилась в СМИ. 


 

 

 
 
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