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Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос

Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
Прокуратура всё-таки заставила власть работать
только что
Общество | Приморский край
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Фото: stihi.ru

Приморских чиновников через суд обязали привести в порядок сельское кладбище, сообщает РИА «Восток-Медиа». Погост в посёлке Несвоевка долгое время оставался фактически ничейным. Теперь же ситуация должна измениться.

Прокуратура заставила администрацию Партизанского района Приморья привести в порядок сельское кладбище в посёлке Несвоевка. Оно долгое время было фактически брошенным – чиновники не поставили его на кадастровый учёт и не определили его границы. Кроме того, на погосте отсутствовали дренажная система и автостоянка. О сложившейся ситуации прокуратуре стало известно от местного жителя. Стражи закона сочли, что такое положение вещей нарушает права граждан. Прокурор потребовал от главы районной администрации привести всё в порядок. Однако заниматься сельским кладбищем власти не спешили. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, никаких мер для устранения нарушений никто не предпринимал. Тогда партизанский прокурор обратился в суд, чтобы всё-таки добиться от администрации выполнения своих обязанностей. Ему удалось выиграть процесс. Теперь отказ от постановки кладбища на кадастровый учёт и его облагораживания будет грозить чиновникам серьёзными последствиями. Партизанская районная прокуратура взяла на свой контроль исполнение судебного решения.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда погосты южного Приморья привлекают внимание прокуратуры. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что администрацию Партизанского городского округа оштрафовали за многочисленные нарушения санитарных норм на территории местного кладбища. Там отсутствовали площадки для мусоросборников с ограждением, мусорные урны, а на территории валялись бутылки и остатки еды. 

 
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