Владивосток уступает Астане и Казани в борьбе за Матч звёзд-2018

Владивосток крупно проигрывает другим городам в народном голосовании за возможность проведения Матча звёзд КХЛ в 2018 году. Безоговорочным лидером пока является столица Казахстана Астана, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги проходит голосование за город, который примет звёзд хоккея в январе следующего года. Борьба развернулась между 4 претендентами – Астаной, Владивостоком, Казанью и Хельсинки. При этом город, который представляет команда «Барыс», резко выбился в лидеры.

На момент публикации материала его поддержало 72 % проголосовавших, то есть почти 9,4 тысячи человек. Второе место закрепил за собой «Ак Барс» - за Казань проголосовали 20 % респондентов, то есть более 2,5 тысяч человек. Владивосток и Хельсинки остались далеко в конце, набрав всего по 5 % и 4 % голосов соответственно. При этом голосование ещё продолжается - все желающие ещё могут поддержать приморскую столицу.

Однако окончательное решение примет оценочная комиссия КХЛ. Эксперты внимательно изучат презентованные недавно заявки, просмотрят все представленные материалы, проинспектирует спортивные объекты в каждом городе, и только потом вынесут свой вердикт. Итоги и победитель станут известны в марте 2017 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проект Недели звёзд КХЛ во Владивостоке в 2018 году презентовал лично губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он присутствовал на неделе звёзд в Уфе, которая проходила на прошлой неделе.

Примечательно, что на Матче звёзд КХЛ - 2017 в столице Башкирии отличился голкипер приморской команды Игорь Бобков в составе сборной дивизиона Чернышёва. Он принёс своей команде победу в финале.