В этом году новые лифты получат 93 дома в Приморье

Во Владивостоке уже начался монтаж первых лифтовых подъёмников, которые по плану заменят изношенные. Сейчас специалисты монтируют лифт в девятиэтажном доме на улице Острякова, 1. Монтаж займёт примерно месяц и завершится к концу февраля. Заказчиком работ выступил Фонд капитального ремонта Приморского края. Также в планах фонда – закупить ещё 92 лифта для высотных домов края, подлежащих ремонту в нынешнем году.

Все лифты, которые устанавливаются по программе капремонта, относятся к классу энергоэффективных. Управление процессами автоматизировано. Кабины антивандальные, оснащены тактильными пиктограммами для слабовидящих людей, а для слабослышащих есть голосовое сопровождение. Качество работ контролируют специалисты отдела технадзора Фонда капитального ремонта. После установки все лифты обязательно проверят специалисты Ростехнадзора.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. За это время в регионе отремонтировано почти тысяча домов. Все работы финансируются из обязательных взносов, которые платят собственники помещений. По инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского приморцы, достигшие 70 лет, получают компенсацию расходов по оплате взноса за капремонт.