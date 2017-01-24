Двое уссурийцев устроили хаос в отделении банка

В минувшие выходные двое жителей Уссурийска завалили мусором одно из городских отделений Сбербанка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Приморцы не могут понять, что сподвигло молодую пару на подобную выходку.

Прошедшие выходные отметились странным происшествием в Уссурийске. Воскресным утром посетители отделения «Сбербанка» на Ленина, 135 обнаружили, что оно всё завалено использованными чеками. Об этом сообщил известный уссурийский блогер Марк Чернослив. Как сообщили комментаторы новости в Instagram, наблюдалась эта картина недолго. Пришедшая на работу уборщица оперативно загнала весь мусор обратно в урны. Однако причина такого хаоса долгое время оставалась загадкой. Уссурийцы наперебой придумывали самые разные версии.

«Кому-то в кредите отказали, решил отомстить», - предположил один из комментаторов. «Наверное, у кого-то деньги в банкомате зажевало, человек психанул», - выдвинул свою версию другой горожанин. Сошлись комментаторы в одном – кто бы не намусорил в банке, поступил он по-свински.





Сегодня, наконец, в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены виновники всего этого безобразия. Ими оказались мужчина и женщина, которые зашли снять деньги в банкомате. Настроение у парочки, по всей видимости, было приподнятое. Они начали вытряхивать урны и швыряться друг в друга использованными чеками.

Несмотря на опубликованное видео, причины подобного поведения всё равно остаются непонятными. Многие уссурийцы выразили негодование выходкой пары и пожалели местную уборщицу.