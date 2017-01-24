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Приморская команда попала в телевизионную лигу КВН

Приморская команда попала в телевизионную лигу КВН
Возможность выступлений зависит от решения руководства ВГУЭС
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: kvn.ru, instagram.com/yourstylekvn

Команда из Приморского края «Твой стиль» получила приглашение на участие в сезоне телевизионной международной лиги КВН в Минске. Теперь возможность их выступлений в Белоруссии зависит от решения руководства Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приятную новость команда из ВГУЭС «Твой стиль» сообщила своим подписчикам в Instagram после завершения XXVIII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2017».

«Мы уже пару дней хотим поделиться с вами очень радостной новостью! По итогам международного фестиваля команд КВН в городе Сочи наша команда была приглашена в сезон телевизионной Международной лиги КВН (город  Минск). Мы очень рады! И, конечно же, хотим сказать спасибо всем, кто нас поддерживал», - обратились ребята к своим подписчикам.

Между тем на сайте «АМиК» пока в составе международной лиги 2017 года владивостокская команда не указана. При этом уточняется, что в рядах участников возможны изменения. Одновременно в список попала ещё две дальневосточные команды - сборная Амурской области «People» из Благовещенска и магаданский «Велосипед».

Как рассказала корреспонденту агентства капитан команды «Твой стиль» Ксения Коренчук, кроме команд, указанных в списке, так же было несколько коллективов, которые претендовали на участие в сезоне, но организаторы, на момент публикации списка, ещё не приняли на их счёт окончательное решение.

«До опубликования списка мы ещё не можем до конца поверить в то, что приглашены в сезон телевизионной лиги. Но, как нам сказали, это уже точно. Сейчас нужно подробно обсудить наше участие в сезоне с руководством нашего университета, так как это больше зависит от вуза. Мы думаем, ВГУЭС нас поддержит, а мы, в свою очередь, сделаем всё возможное, чтобы как можно лучше представить наш университет и город Владивосток в Международной лиге», - добавила собеседница агентства.

Больше всего из участников с Дальнего Востока повезло женской сборной Хабаровского края. Девушки из соседнего региона пробились в Премьер-лигу, а это значит что их выступления покажут по Первому каналу. Трансляция международной лиги КВН проходит на белорусском телеканале СТВ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что ни одна из приморских команд не попала в телевизионную лигу КВН. Покорять большой КВН отправлялись четыре команды из Приморья - «Твой стиль» (ВГУЭС), «7Б» и «Серебряный рог» (обе - из ДВФУ), а также сборная Приморского края. Достижением четырёх коллективов из Владивостока на фестивале «КиВиН» стало лишь получение повышенного рейтинга, поэтому приглашение команды из ВГУЭС в Минск стало большой и приятной неожиданностью не только для них самих, но и для всех жителей края в целом. 

 
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