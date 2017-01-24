Приморцам, пострадавшим от тайфуна, возместят стоимость важных покупок

Для этого нужно предъявить в соцзащиту чеки на холодильники, плиты, пылесосы, обогреватели

Многодетным семьям приморцев, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», в соцзащите готовы возместить стоимость жизненно важных покупок – к ним относятся шкафы для одежды или посуды, мебель для спален и кухонь, холодильники, плиты, стиральные машины, микроволновые печи, электрические чайники, обогреватели, титаны, пылесосы, телевизоры, насосы для подачи воды.

Средства на компенсации поступают с благотворительного счёта, открытого в крае сразу после стихийного бедствия. Во время ликвидации последствий тайфуна в помощь приморцам из разных регионов России поступило более 10 миллионов рублей. При этом рассчитывать на денежное возмещение покупок могут только подопечные соцзащиты – прежде всего, многодетные семьи. 75 многодетных семей Приморья уже получили благотворительную материальную поддержку.

Для получения компенсации необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы, в том числе подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления ЧС в муниципальном образовании. Это могут быть счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, выплата компенсаций продолжается. Их размер – до 30 тысяч рублей на семью.