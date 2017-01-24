Раненый приморский тигрёнок идёт на поправку

Раненый тигрёнок, найденный в Пожарском районе, чувствует себя лучше. Он уже пьёт молоко и бульоны, ест фарш. Если состояние зверя останется стабильным, завтра ему предстоит операция на глазе и морде. Делать глазную операцию будет офтальмолог, который лечит людей.

Сначала предполагалось, что оперировать тигрёнка будут раньше, но консилиум, собравшийся 20 января, решил отложить операцию – она могла ухудшить состояние зверя. За ним постоянно наблюдают специалисты государственных, природоохранных и научных организаций.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что тигрёнок был найдет 13 января. Предположительно его подстрелил браконьер. За информацию о преступнике центр «Амурский тигр» пообещал награду в 150 тысяч рублей. Пострадавшее животное доставлено в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь.

Полиция и служба охотнадзора продолжают разыскивать стрелявших в тигра преступников. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222-14-48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора(423) 2-390-990.