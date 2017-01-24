В Уссурийске снесут более 20 многоквартирных домов

В 2017 году власти Уссурийска избавятся от двух десятков ветхих многоквартирных домов. До этого с землёй сравняли свыше 90 бараков, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Уссурийске продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья. В его рамках в городе рабочие снесли уже 92 барака. Только за 2016 года с землёй сравняли 27 многоквартирных домов, а 152 семьи отпраздновали новоселье.

Работа по сносу двух объектов начались и в этом году. Сейчас подрядчики разбирают двухэтажный дом на улице Слободской, 47, и одноэтажный четырёхквартирный дом на улице Чичерина, 51.

После этого рабочие продолжат выполнение плана по следующим адресам: проспект Блюхера, 87-а, Октябрьская, 117-а, Плантационная, 4, 6, Пограничная, 24,Слободская, 43, 45, 47, Суханова, 84-а, 97, Топоркова, 12, Уссурийская, 54, Фрунзе, 45, 74,76, Чичерина, 49,51,5, а также в селе Новоникольск на улице Колхозная, 62.

Глава администрации города Евгений Корж уверен, что аварийные здания не только не украшают улицы города, но и представляют угрозу безопасности местным жителям. Именно поэтому после расселения аварийных домов не прекращается их снос.

Всего с начала действия программы в новые квартиры переехали 650 уссурийских семей.