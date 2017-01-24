Пьяный приморец задушил свою маленькую дочь

Житель Приморья напился и задушил свою дочь, которая родилась всего несколько месяцев назад. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшие выходные в приморском посёлке Дунай (входит в состав ЗАТО Фокино) произошла страшная трагедия. Как сообщает старший помощник краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская, в ночь на 22 января местный житель задушил свою дочь. Подозреваемый 27-летний мужчина проживал в квартире на улице Морской. По версии следствия, он сильно напился и решил успокоить свою грудную плачущую дочь, задушив её. Стражи порядка задержали приморца и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о том, заключать мужчину под стражу или нет. Следователи продолжают изучать все обстоятельства произошедшего.

Подобные происшествия иногда случаются в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что 24-летняя жительница Уссурийска задушила и сожгла своего новорождённого ребёнка. Однако гораздо чаще дети погибают из-за банальной неосторожности родителей. Так, 19 января в Артёме целая семья отравилась средством для уничтожения тараканов. Глава семьи принёс с работы 15 таблеток и разложил их по квартире. Через некоторое время все домочадцы почувствовали себя плохо. В результате сам незадачливый охотник за насекомыми, его жена и 12-летний сын попали в больницу с острым отравлением. А вот младший ребёнок – 5-летний мальчик – скончался до приезда врачей.