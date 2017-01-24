На ВЭФ в Приморье пригласили министра сельского хозяйства Бразилии

На следующий ВЭФ во Владивосток может приехать министр сельского хозяйства Бразилии. Он намерен развивать совместные предприятия с Россией и производство продовольствия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв пригласил своего коллегу из Бразилии Блайро Магги на III Восточный экономический форум 6-7 сентября. Сейчас на рабочей встрече они обсудили вопросы развития взаимной торговли сельхозпродукцией между Россией и Бразилией. Александр Ткачёв отметил, что товарооборот сельхозпродукцией, сырьём и продовольствием между двумя странами составил 2,2 миллиарда долларов США.

«В прошлом году мы возобновили экспорт гречихи в Бразилию, начали поставки российского картофельного порошка и кондитерских изделий», - добавил глава Минсельхоза России. Бразилия в ответ увеличила поставки сыров и творога, соевых бобов, арахиса и цитрусовых. Об этом говорится на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

«Россия заинтересована в организации экспорта зерна и рыбной продукции в Бразилию. Надеюсь, что в скором времени мы сможем решить вопросы по линии надзорных ведомств двух стран и начать поставки», - заявил Александр Ткачёв.

На встрече стороны также обсудили создание совместных предприятий на территории России по переработке сельхозсырья, производству продовольствия, а также обмен инновационными сельскохозяйственными технологиями.

Также Блайро Магги получил приглашение посетить Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень - 2017», которая пройдёт в Москве осенью текущего года, и 21-й Петербургский международный экономический форум с 1 по 3 июня.

Ранее появилась информация о том, что одним из гостей Восточного экономического форума в сентябре может стать актёр Леонардо Ди Каприо.