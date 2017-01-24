Этим утром большая часть владивостокских дорог пустовала

Действительно серьёзных пробок в городе не замечено

Этим утром дороги Владивостока снова оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Действительно серьёзных заторов в приморской столице не наблюдалось.

Самая мощная пробка сегодня собралась на проспекте Красного Знамени. 6-балльный затор от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода продержался более полутора часов. Столько же времени наблюдалась пробка на Светланской улице. Она растянулась от Спортивной улицы до Матросского сквера.

На «пятёрку» была загружена магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону в фуникулёра.

Проспект 100-летия сегодня был сегодня относительном свободен. Довольно плотный трафик от Русской улицы до остановки «Молодёжная» наблюдался немногим более часа. В обратную сторону дорога была практически пустой. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», её загруженность составила всего два балла – вместо обычных пяти.

Пустовала и Русская улица. Плотность движения по направлению к Выселковой составила всего 3 балла. Обычно эта магистраль загружена минимум на «шестёрку».

Плотное движение наблюдалось на Народном проспекте – от кольца 3-й Рабочей до Некрасовского путепровода. Впрочем, о какой-то пробке на этом направлении говорить не приходится – просто другие дороги Владивостока были загружены ещё меньше.

Остальные дороги приморской столицы сегодня пустовали. На большей части Владивостока проблем с трафиком не наблюдалось, и горожанам удалось добраться до рабочих мест быстро и вовремя.