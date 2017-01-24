Этим утром большая часть владивостокских дорог пустовала

Сегодня вторник, 24 января 2017 года, 11:11
В ДВФУ после отравления студентов закрыли кафе
В ДВФУ после отравления студентов закрыли кафе
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Во вторник в Хабаровске усилился ветер
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"
Регионы:


Популярное
вчера, 11:32
Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 11:43
На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 18:19
Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 17:15
Во Владивостокском цирке при ремонте нашли якорь
сегодня, 08:40
После оттепели на Приморье обрушится снегопад
вчера, 13:37
Пройти онкодиагностику на ПЭТ-томографе бесплатно могут 1500 приморцев
вчера, 19:03
Во Владивостоке в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
вчера, 16:00
Распространителя наркотиков поймали в Хабаровске во время "закладки"
вчера, 16:23
Сильный ветер во Владивостоке помешал нескольким авиарейсам
вчера, 18:49
Учёные рассказали, где в Приморье чаще всего происходят землетрясения

Обсуждаемое
вчера, 11:32
18

Владивостокцам не нравится возня с мелочью в общественном транспорте
вчера, 11:43
17

На приморского автобусника завели дело за нападение на журналистов
вчера, 14:40
5

В Приморье опять завезут голштинских коров
вчера, 18:19
4

Приморские заключённые смастерили ледяной гелендваген
вчера, 17:34
3

Губернатор Приморья "благословил" новый самолёт
вчера, 12:34
1

Лучшая группа Дальнего Востока представит свой новый альбом
вчера, 12:30
1

Роспотребнадзор поможет хабаровчанину в конфликте с сервисным центром
вчера, 13:25
1

В Приморье виновнику смертельного ДТП дали чуть больше 5 лет
вчера, 14:55
1

Трамвай врезался в грузовик в Хабаровске
вчера, 16:00
1

Распространителя наркотиков поймали в Хабаровске во время "закладки"
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! вчера, 08:56
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 577



Система Orphus

Этим утром большая часть владивостокских дорог пустовала

Этим утром большая часть владивостокских дорог пустовала
Действительно серьёзных пробок в городе не замечено
16 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Этим утром дороги Владивостока снова оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Действительно серьёзных заторов в приморской столице не наблюдалось.

Самая мощная пробка сегодня собралась на проспекте Красного Знамени. 6-балльный затор от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода продержался более полутора часов. Столько же времени наблюдалась пробка на Светланской улице. Она растянулась от Спортивной улицы до Матросского сквера.

На «пятёрку» была загружена магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону в фуникулёра.

Проспект 100-летия сегодня был сегодня относительном свободен. Довольно плотный трафик от Русской улицы до остановки «Молодёжная» наблюдался немногим более часа. В обратную сторону дорога была практически пустой. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», её загруженность составила всего два балла – вместо обычных пяти.

 Пустовала и Русская улица. Плотность движения по направлению к Выселковой составила всего 3 балла. Обычно эта магистраль загружена минимум на «шестёрку».

 Плотное движение наблюдалось на Народном проспекте – от кольца 3-й Рабочей до Некрасовского путепровода. Впрочем, о какой-то пробке на этом направлении говорить не приходится – просто другие дороги Владивостока были загружены ещё меньше.

Остальные дороги приморской столицы сегодня пустовали. На большей части Владивостока проблем с трафиком не наблюдалось, и горожанам удалось добраться до рабочих мест быстро и вовремя.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru