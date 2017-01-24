В ДВФУ после отравления студентов закрыли кафе

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета закрыли кафе Island («Остров»). Это произошло после массового отравления студентов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, недавно 4 студента отравились в кафе Island, расположенном на острове Русском на территории кампуса ДВФУ в корпусе 7.2. Отобедавшие в заведении учащиеся получили пищевую интоксикацию, что стало поводом для эпидемиологического расследования.

Во время проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, например, не все сотрудники точки общественного питания прошли медицинское обследование. У некоторых из них в медкнижках отсутствуют данные о результатах исследования мазка из зева на стафилококк, анализа крови на брюшной тиф, нет флюорографии. Кроме того, в помещениях кафе не проводятся своевременная текущая уборка, косметический ремонт, отсутствует промаркированная в соответствии с видом продукта тара для хранения продуктов. Также проверяющие не нашли обоснований по срокам годности и условиям хранения мясных и рыбных полуфабрикатов собственного изготовления.

Результаты проверки сотрудники ведомства направили в суд. Накануне Фрунзенский районный суд признал административные правонарушения владельца кафе и приостановил его работу на два месяца.