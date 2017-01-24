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Задолженность по местным налогам во Владивостоке снизилась на 30 %

Задолженность по местным налогам во Владивостоке снизилась на 30 %
В этом году специалисты собираются дальше выявлять неплательщиков
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В администрации Владивостока принимают меры по мобилизации доходов в городской бюджет.  Чтобы обеспечить необходимые поступления, работает специальная межведомственная комиссия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города. Участники рассмотрели итоги работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам за 2016 год, а также план мероприятий на 2017 год.

В работе комиссии приняли участие представители налоговой службы Приморского края, управления Росреестра по Приморскому краю, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Приморскому краю», а также специалисты городской администрации.

«Вопрос наполнения городского бюджета остаётся одним из самых актуальных для администрации города Владивостока, поскольку только наличие достаточного объёма средств позволяет реализовать все городские коммунальные и социальные программы», - отмечает пресс-служба мэрии.

Как подчеркнула заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова, ситуация с наполнением городского бюджета остаётся непростой. В условиях ограничения бюджетных средств роль земельного налога и налога на имущество физических лиц в доходах города с каждым годом возрастает. Земельный налог в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города занимает второе место после налога на доходы физических лиц. Сумма налога на имущество физических лиц небольшая, но его сбор активно растёт.

При этом существуют обстоятельства, которые отрицательно влияют на формирование налоговой базы по местным налогам. Так, на федеральном уровне в 2014 году приняли решение о прекращении права собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на земельные участки, переданные ему в качестве имущественного взноса Российской Федерации, и с 2015 года фонд не является плательщиком земельного налога. Потеря такого крупнейшего плательщика значительно снизила объём поступлений в бюджет Владивостока.

«По налогу на имущество физических лиц налоговой базой продолжает оставаться инвентаризационная стоимость объекта налогообложения. До настоящего времени закон Приморского края об установлении единой даты применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Приморского края не принят», - объяснили в пресс-службе.

В ходе совещания специалисты отметили, что, несмотря на все проблемы, активная работа ведомств в 2016 году позволила выполнить план доходов по имущественным налогам в муниципальный бюджет.

Работа по выявлению нарушений земельного законодательства и лиц, уклоняющихся от регистрации прав, способствовала расширению налоговой базы по земельному налогу. За 2016 год специалисты провели больше 3000 осмотров и проверок использования земельных участков. Задолженность по местным налогам по сравнению с 2015 годом снизилась на 30 %.

Вместе с тем на совещании всем ведомствам была поставлена задача активизировать работу, чтобы обеспечить необходимые поступления в городской бюджет в 2017 году.

План мероприятий предусматривает, в частности, такие меры, как разъяснительная работа с населением о необходимости оформления права собственности на земельные участки, проведение проверок соблюдения земельного и градостроительного законодательства, выявление граждан, уклоняющихся от сдачи в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности объектов недвижимости, и другое. 

 
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