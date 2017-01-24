В Уссурийске автомобиль угодил под поезд из-за неисправного светофора

В минувший понедельник в Уссурийске произошло жёсткое ДТП. На улице Блюхера малолитражка угодила под маневровый тепловоз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Конец понедельника отметился серьёзной аварией в Уссурийске. Примерно в полночь на железнодорожном переезде на улице Блюхера столкнулись малолитражка и тепловоз. Водитель легковушки заехала на пути в момент движения маневрового поезда. В результате аварии автомобилю сильно досталось – его переднюю часть попросту смяло. Однако владелице авто повезло – она не пострадала.

Как утверждают очевидцы, причиной инцидента стал неработающий светофор на переезде. На нём попросту не загорелся красный свет. Именно поэтому девушка заехала на рельсы.





Данное происшествие стало поводом для бурного обсуждения в соцсетях. Многие уссурийские водители подтвердили, что светофор на данном ж.-д. переезде работает из рук вон плохо.

«Этот светофор то ещё сорок минут горит красным после того, как поезд проедет, то вообще не включается», - написал один из жителей города в социальной сети Instagram.





«Я тоже недавно также чуть не залетел на этом переезде. Там светофор не успевает срабатывать», - поделился своей историей один из местных автомобилистов.

«И у меня так было, горел белый, когда я заезжала на пути, – и тут поезд. От страха сильно на газ нажала и успела проскочить», - рассказала другая водительница.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что маневровый тепловоз едет по путям с маленькой скоростью, а ночью он включает все огни. Поэтому даже при сломанном светофоре его можно легко заметить.

Стоит отметить, что подобные аварии – не редкость для Приморья. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о подобных происшествиях. Зачастую они заканчиваются гораздо трагичнее. Так, минувшим летом в Черниговском районе Приморья микроавтобус угодил под несущийся поезд. Водитель автомобиля решил быстро проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В машине погибли три человека. Ещё одна авария произошла в посёлке Новом Надеждинского района.