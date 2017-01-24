Пассажиры из Владивостока с опозданием вылетят в Новосибирск

Также изменения есть на маршрутах до Краснодара и из Москвы

Пассажиры международного аэропорта Владивосток столкнулись с несколькими недлительными задержками рейсов до Новосибирска и Краснодара. Изменений на авиамаршрутах внутри края в данный момент нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 24 января, в международном аэропорту Владивосток задерживается несколько рейсов. С часовым опозданием из Приморья вылетит самолёт авиакомпании S7 Airlines до Новосибирска. Согласно новому расписанию, пассажиры отправятся туда в 9:50. Также с задержкой на 40 минут вылетает рейс U6-586 компании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Новосибирск — Краснодар. Обе задержки связаны с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета. Так, самолёт «Уральских авиалиний» из Краснодара приземлится на полчаса позже запланированного – в 10:40.

С небольшой задержкой в аэропорт Владивосток прибудет и рейс SU-1702 компании «Аэрофлот» из Шереметьево. Пассажиры приземлятся на полчаса позже – в 12:50.

В данный момент все остальные рейсы выполняются по расписанию. Изменений нет и на внутрикраевых маршрутах.

Накануне РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за сложных метеоусловий не смогли вылететь самолёты по маршрутам Владивосток - Терней, Терней - Владивосток и Кавалерово - Владивосток.