Пункты пропуска в Приморье будут работать по-другому

Пункты пропуска в Приморском крае в конце этой недели изменят режим работы. Нововведения связаны с празднованием Нового года по восточному календарю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 27 января по 3 февраля 2017 года, уточняет пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, поменяют режим работы автомобильные пункты пропуска через государственную границу. В течение трёх дней, а именно с 28 по 30 января, будут закрыты все пункты пропуска.

Пункты пропуска «Пограничный-автомобильный», «Марково» и «Турий Рог» закроются на неделю - с 27 января по 2 февраля. Кроме того, 3 февраля «Пограничный-автомобильный» сможет принимать только пассажирское направление.

Ожидается, что в связи с праздниками 27 января некоторые будут работать в режиме сокращённого дня. Речь идёт о пунктах пропуска «Полтавка» и «Краскино», где в предстоящую пятницу рабочий день закончится в 13:00 и 13.30 соответственно. При этом с 31 января по 3 февраля они уже перейдут в обычный режим. Исключением станет только «Полтавка», где 31 января и 1 февраля будет работать только пассажирское направление.

Также представители ведомства уточняют, что режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю останется прежним.