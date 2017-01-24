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После оттепели на Приморье обрушится снегопад

После оттепели на Приморье обрушится снегопад
В крае снова усилится ветер и похолодает
17 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморье сохраняется морозная погода. Во второй половине рабочей недели в регионе значительно потеплеет, а в пятницу на край обрушится снегопад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», предыдущие дни температурный фон в крае оказался ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Сегодня, 24 января, погодные условия в регионе будет определять отрог сибирского антициклона. При этом в течение дня заток холода немного ослабнет, и фон температур повысится на 3-5 градусов. В континентальных районах столбик термометра остановится на отметках -8… -15 градусов, на побережье – от -2 до -7 градусов.

В краевом центре во вторник сохранится облачная погода без осадков. При умеренном северо-западном ветре установится температура от -9 до -11 градусов.

Между тем, уверяют синоптики, во второй половине рабочей недели в Приморье значительно потеплеет, на 5-9 градусов. В южных районах вообще ожидается оттепель до +3 градусов. На остальной территории воздух прогреется до -2… -8 градусов.

При этом уже к пятнице синоптическая ситуация снова поменяется. К региону подойдёт очередной циклонический вихрь. По мере приближения к Приморью он столкнётся с тёплой и влажной воздушной массой и начнёт углубляться.

Ночью и днём в пятницу, 27 января, погода ухудшится, начнётся снег, возможен гололёд. Во второй половине дня на западную половину Приморья начнёт вторгаться холодная воздушная масса с севера, что приведёт к усилению западного, северо-западного ветра и понижению температуры. В восточной половине края повышенный фон температуры ещё сохранится.

Во Владивостоке в пятницу ожидается снег и сильный ветер. В течение дня столбик термометра замрёт на отметках -3… -5, а к вечеру похолодает до -7… -9 градусов. 

 
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