Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения электричества

Сегодня, 24 января, во Владивостоке пройдут плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения - от двух до восьми часов. Без света останутся следующие абоненты: Проспект 100 лет Владивостоку: 103; Адмирала Кузнецова: 40, 40А; Адмирала Юмашева: 11, 35, 36, 38, 40, 40Б; Баляева: 35; Бийская: 2, 2А, 5, 9; Встречная 1-я: 1, 2, 3, 4, 6, 8; Проспект Красного Знамени: 82, 84; Крутая 2-я: 9; Крыгина: 19, 21, 29, 29А, 33, 35, 37А, 68; Ладыгина: 2В; Леонова: 63; Морозова: 10, 11, 11Б; Нейбута: 87, 87А, 99; Плеханова:14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Подгорная: 12, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65; Сабанеева: 22А; Стрелковый переулок: 1; Стрелочная 2А, 17А; Стрелочный переулок: 7; Шевченко: 43, 68, 68Б, 70, 72, 74, 76, 80, 82.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform