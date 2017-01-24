Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения электричества

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Свет вернётся в квартиры к концу рабочего дня
|Фото: neftegaz.ru
Сегодня, 24 января, во Владивостоке пройдут плановые проверки электросетей. Энергетики МУПВ «ВПЭС» предупредили, что часть горожан может остаться без света с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения - от двух до восьми часов.
Без света останутся следующие абоненты:
Проспект 100 лет Владивостоку: 103;
Адмирала Кузнецова: 40, 40А;
Адмирала Юмашева: 11, 35, 36, 38, 40, 40Б;
Баляева: 35;
Бийская: 2, 2А, 5, 9;
Встречная 1-я: 1, 2, 3, 4, 6, 8;
Проспект Красного Знамени: 82, 84;
Крутая 2-я: 9;
Крыгина: 19, 21, 29, 29А, 33, 35, 37А, 68;
Ладыгина: 2В;
Леонова: 63;
Морозова: 10, 11, 11Б;
Нейбута: 87, 87А, 99;
Плеханова:14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Подгорная: 12, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65;
Сабанеева: 22А;
Стрелковый переулок: 1;
Стрелочная 2А, 17А;
Стрелочный переулок: 7;
Шевченко: 43, 68, 68Б, 70, 72, 74, 76, 80, 82.