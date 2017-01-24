Сегодня "Адмирал" поквитается с "Медвешчаком"

Сегодня приморская команда «Адмирал» начнёт последнюю домашнюю серию сезона. В первой игре «моряки» встретятся с гостями из Загреба, командой «Медвешчак», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 24 января, в 19:30 подопечные Александра Андриевского продолжат битву за плей-офф на родном льду. Сегодня «моряки» скрестят клюшки с хорватским клубом.

Всего в истории Континентальной хоккейной лиги соперники провели 6 игр. При этом количество побед поделили поровну. «Медвешчак» дважды выигрывал в основное время, а одна победа пришлась на серию штрафных бросков. «Адмирал» тоже побеждал в основное время два раза и один – в овертайм. В текущем сезоне команды встречались всего несколько недель назад. Матч с «Медвешчаком» в Загребе стал первым у «моряков» в 2017 году. Подопечные Александра Андриевского уверенно обыграли команду со счётом 4:1.

После сегодняшней игры «Адмиралу» останется провести на льду «Фетисов-Арены» всего один матч. Встреча со «Слованом» из Братиславы пройдёт в субботу, 28 января. После этого «моряки» отправятся в затяжное турне, которым и завершат регулярный чемпионат. С 31 января по 18 февраля приморцы сразятся с новокузнецким «Металлургом», «Сибирью», омским «Авангардом», ярославским «Локомотивом», московским «Динамо» и подольским «Витязем».

По результатам этих игр станет известно, продолжит ли «Адмирал» битву и попадёт ли в зону плей-офф. Пока «моряки» держатся на 8-й строчке турнирной таблицы на Востоке. За сезон подопечные Александра Андриевского смогли накопить всего 72 очка. При этом разрыв с ближайшими конкурентами минимальный.

В последней игре, прошедшей 19 января, «Адмирал» всухую обыграл хабаровский «Амур». Дубль оформил нападающий Роберт Саболич.