"Адмирал" обыграл ханты-мансийских "мамонтов" во Владивостоке

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» одолел ханты-мансийских «мамонтов». Соперники, частично добиравшиеся на игру на попутках и электричке, не смогли дать отпор владивостокской команде, уступив со счётом 1:4, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодняшняя игра началась с небольшой задержкой. Из-за транспортного коллапса на дорогах Владивостока некоторые игроки «Югры» не успели за 2,5 часа добраться до «Фетисов-Арены». Хоккеистам пришлось выйти из автобуса и пересесть на такси и электричку.

С опозданием, но игра всё-таки началась. После первого периода обе команды вышли сухими – никому не удалось пробить оборону противника. На старте второго периода подопечные Александра Андриевского показали морской характер, оформив три шайбы в течение трёх минут. Отличились Максим Казаков, Дмитрий Саюстов и Владимир Ткачёв. Единственный гол «Югра» оформила только в третьем периоде. Её автором стал Евгений Лапенков. Финальную четвёртую шайбу приморской команды забросил Павел Макаренко.

Сегодняшняя победа принесла приморцам ещё три очка. «Адмирал» с 61 баллом поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы на Востоке. Подопечным Александра Андриевского в рамках домашней серии осталось провести всего одну игру против хабаровского «Амура». Матч пройдёт в понедельник, 26 декабря. После этого «сине-белые» уедут в Пекин, где 29 декабря сразятся с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре домашней серии «Адмирал» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Борьба продолжалась до последней минуты и завершилась с крупным счётом 7:5. После этого приморцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 1:3, а затем проиграли астанинскому «Барысу» - 1:4.