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Снегурочка во Владивостоке сдала кровь

Снегурочка во Владивостоке сдала кровь
И рассказала, что это нестрашно
27 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: Молодёжный ресурсный центр

Во Владивостоке Снегурочка сдала кровь уже в восьмой раз. Кроме этого, она порадовала доноров подарками, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 23 декабря, волонтёры МКУ «Молодёжный ресурсный центр» приехали с подарками на краевую станцию переливания крови. Активисты нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. «Волонтёры Алина Швед и Кирилл Лапшин угощали всех желающих сладким чаем с печеньем, подбадривали, а после медицинской процедуры вручили сладкие булочки», - рассказали представители ресурсного центра. Они также подчеркнули, что все доноры были рады увидеть сказочных персонажей.

В конце акции «С Новым годом, служба крови» Снегурочка так же, как и многие горожане, которые пришли на станцию переливания крови в эту пятницу, сдала кровь. По словам Алины Швед - внучки новогоднего героя, ей было нестрашно. «Делаю это уже в восьмой раз. И мне нравится», – отметила девушка. Дед Мороз в свою очередь получил медицинский отвод – он проходил процедуру две недели назад.

Доноры также получили и компенсацию за питание в размере 663 рубля, а также справку о том, что им предоставляется два дополнительных дня отдыха с сохранением заработка.

«Донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится почётным донором России. Документы направляются в Министерство здравоохранения РФ в Москву, а затем нам приходят удостоверения и нагрудные знаки, которые мы вручаем в торжественной обстановке. Донорам положены различные меры социальной поддержки, например, ежегодно они получают 12 373 рубля», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена Гудзенко.

Станция переливания крови на Октябрьской, 6 будет работать до 29 декабря. В праздничные дни – 4 января. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, без противопоказаний, имеющий постоянную или временную регистрацию во Владивостоке. При посещении станции переливания крови необходимо иметь при себе паспорт.


 

 
 
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