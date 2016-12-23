В Находке политическая битва завершилась неожиданным поворотом

Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года, 16:59
Ледовые скульпторы закончили свои композиции для "Амурского хрусталя"
Ледовые скульпторы закончили свои композиции для "Амурского хрусталя"
Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость
Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость
"Дальспецстрой": мы продолжаем работать в прежнем режиме
"Дальспецстрой": мы продолжаем работать в прежнем режиме
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:15
Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
сегодня, 10:28
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:44
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
вчера, 17:10
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 14:57
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
сегодня, 11:41
На дорогах Владивостока наблюдаются мощные пробки и массовые аварии
сегодня, 13:14
Дороги Приморья стали непроходимыми из-за снегопада
сегодня, 07:27
Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
вчера, 22:17
Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
вчера, 18:00
Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"

Обсуждаемое
сегодня, 10:28
42

Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:15
23

Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
вчера, 17:10
6

"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 12:38
6

Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились
вчера, 22:17
5

Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
вчера, 18:00
4

Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
сегодня, 12:45
4

Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
сегодня, 07:27
3

Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
сегодня, 11:02
3

В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
сегодня, 13:14
3

Дороги Приморья стали непроходимыми из-за снегопада
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1109



Система Orphus

В Находке политическая битва завершилась неожиданным поворотом

В Находке политическая битва завершилась неожиданным поворотом
Мэр города получил шанс усидеть на своём кресле
26 минут назад
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Импичмент мэра Находки Андрея Горелова, который 12 декабря инициировали 16 городских депутатов в своём письме на имя главы города, сегодня не вошёл в повестку последнего в этом году внеочередного заседания местной думы. Глава одного из важнейших приморских городов сохранил своё кресло, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на анонсированный импичмент, находкинские депутаты сегодня внесли изменения в бюджет города на текущий год, заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты и поработали с запросами общественных организаций города. Также «слуги народа» приняли ряд нормативных документов, связанных с ежедневной жизнью округа. О письме 16 депутатов главе города по поводу предстоящей 23 декабря отставки вспомнили лишь журналисты. По мнению председателя городской думы Евгения Воронина, инициатива депутатов была продиктована результатами проверки краевой прокуратурой деятельности городской администрации. После чего все заинтересованные стороны провели детальное разбирательство и установили сроки устранения выявленных нарушений. Депутаты решили не спешить и готовы принять взвешенное и сбалансированное решение 10 января.

Мэр Находки Андрей Горелов на претензии оппонентов ответил аргументами, которые уже неоднократно приводились его спичрайтерами. Так, комментируя «письмо шестнадцати», градоначальник отметил, что после прокурорской проверки исполнительная власть провела несколько совместных встреч с депутатами. Многие выявленные нарушения чиновники успели устранить, в ближайшее время «закроют» остальные недоработки.

«Все нарушения носят несущественный характер, и мы каждое замечание детально разобрали. Многое устранили, поставив об этом в известность краевую прокуратуру. Данные нарушения не являются основанием для освобождения главы от должности. Мы с 15 декабря провели ряд рабочих встреч с депутатами, полагаю, в ближайшее время вопрос будет снят с повестки дня», — сообщил Андрей Горелов.

Наблюдатели полагают, что в последний момент Андрею Горелову удалось найти общий язык с оппозиционно настроенными к нему депутатами и сохранить свой пост. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на прошлом заседании местной думы народные избранники предъявили мэру – ставленнику силовиков – уведомление с требованием уйти в отставку. Учитывая некоторые особенности политического противостояния в портовом городе, обитатели казённых структур на Находкинском проспекте назвали данный документ «чёрной меткой».


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru