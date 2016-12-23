Фонд кино выделил гранты ещё на 4 кинотеатра в Приморье

Ещё четыре населённых пункта Приморья получат субсидии из Фонда кино на создание новых кинотеатров. По пять миллионов рублей получат посёлок Восток, село Черниговка, Артём и Дальнереченск. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что аналогичный конкурс грантов Фонд кино проводил летом – тогда выиграли три приморских муниципалитета: Лесозаводск, Кавалерово и Покровка.

Основными статьями расходов за счёт средств субсидии могут быть приобретение цифрового и звукового оборудования, киноэкрана, системы для 3D-показа, кресел, программно-аппаратных средств, а также установка данного оборудования. При этом обязательным условием будет соблюдение в репертуаре 50 % отечественной кинопродукции.

По условиям грантов первые три цифровых кинотеатра в глубинке Приморья должны были открыться уже в этом году. Однако этого пока не произошло.

Одновременно в сёлах Приморья создаются киноклубы при домах культуры. Оснащать их проекторами будут на средства гранта в 300 тысяч рублей, который заведующий методическим отделением Приморского центра народной культуры Илья Фёдоров получил на всероссийском конкурсе в рамках молодёжного форума «Ладога» в Санкт-Петербурге.

Киноклубы откроются в домах культуры сёл Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в посёлках Лучегорск и Новонежино.