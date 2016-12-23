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В Приморье запускают 4 программы по благоустройству и культуре

В Приморье запускают 4 программы по благоустройству и культуре
Владимир Новиков: проекты "Единой России" разрабатывались совместно с избирателями
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Федеральный бюджет был принят только благодаря «Единой России», остальные партии не голосовали за его принятие, заявил депутат Государственной думы Владимир Новиков, оценивая работу федерального парламента нового созыва в 2016 году. По его мнению, именно партия парламентского большинства стала инициатором запуска новых проектов в регионах.

«Так сложилось, что все вопросы, связанные с социальной поддержкой населения, с развитием экономики, являются не просто программными заявлениями партии. Они являются сегодня для населения первоочередными проблемными вопросами, которые требуют решения. И что немаловажно, уделено внимание инфраструктурным проектам, связанным с благоустройством дворов в малых городах и сёлах, развитием помощи сельским клубам, и другим. Данные программы были разработаны «Единой Россией» совместно с людьми», – подчеркнул Владимир Новиков.

В следующем году в Приморском крае запускаются четыре новых проекта по благоустройству общественных пространств, ремонту домов культуры, поддержке театров малых городов. За каждым из проектов закреплены депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе и Законодательном собрании края. Проект «Местный дом культуры» будет координировать Виктория Николаева. Исполнение проекта «Парки малых городов» заявлено под началом Владимира Новикова. Проект «Театры малых городов» предложено возглавить Ефиму Звеняцкому, а работу по проекту «Наш двор» будет вести заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко. В своей работе по проектам они должны достичь главного – привлечь жителей Приморья к реализации инициатив, считают в ЕР. Их мнение о распределении средств будет иметь решающее значение, они же выступят контролёрами качества проведённых работ.

«Об этом говорилось 20 декабря на выездном итоговом заседании фракции «Единая Россия» в Москве с участием Дмитрия Медведева, – сказал Новиков. – В своём выступлении председатель партии отметил, что «Единая Россия» в полной мере осознаёт свою ответственность перед людьми. Конечно, всегда есть множество замечаний и критика к нашей работе. Но это нормально. Главное теперь – не терять контакты с избирателями и не «растранжирить» то доверие, которое нам было оказано».

 
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