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Выходные во Владивостоке начнутся с костюмированного забега

Выходные во Владивостоке начнутся с костюмированного забега
Тема мероприятия: Новый год
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", metronews.ru

Почти все мероприятия грядущих выходных во Владивостоке посвящены Новому году. В честь предстоящего праздника в городе организовали и несколько спортивных мероприятий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Суббота, 24 декабря, начнётся с предновогоднего костюмированного забега. Горожане в костюмах сказочных персонажей соберутся в 8:45 на Спортивной набережной напротив комплекса «Олимпиец». Оттуда участники отправятся в семикилометровый забег по тропе здоровья.

В 11:00 труппа Приморского краевого академического драматического театра покажет спектакль «Принцесса на горошине», поставленный по одноимённой сказке.

Очередная праздничная ярмарка Creativespot начнётся в 12:00 на последнем этаже торгового комплекса «Центральный». Она будет идти 2 дня подряд.

В 14:00 во Дворце детского творчества начнут собираться участники шествия Дедов Морозов. До 17:00 там будет проходить конкурсная программа «А ну-ка, Дедушки!», после чего все Деды отправятся по Океанскому проспекту до центральной площади.


 

В это же время в Приморской государственной картинной галерее пройдёт концертная программа «История шедевра. «Снегурочка» Васнецова». В этот вечер перед гостями выступят артисты Приморской краевой филармонии – Ирина Кучинская, Наталья Брылёва, Анастасия Цыганова и солист Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров.

Чуть позже, в 18:00, на острове Русском состоится новогодний турнир ДВФУ «Что? Где? Когда?». Для участия необходимо собрать команду из 4-6 человек и подать заявку. Для прохода на территорию кампуса при себе также необходимо иметь паспорт.

В воскресенье, 25 декабря, на территории яхт-клуба «Семь Футов»  пройдут международные соревнования  по зимнему плаванию в открытой воде. Участники стартуют в 10:30. Их безопасность обеспечат сотрудники МЧС России и департамента здравоохранения Приморского края.

Тогда же в торговом центре «Берёзка» на Второй Речке откроется новогодняя ярмарка hand made изделий. Она будет длиться весь день до 18:00 на первом и втором этажах центра.

В спортивном комплексе «Юность» в 11:00 начнётся новогодний турнир Владивостока по самбо среди юношей 2006-2009 годов рождения.

Ровно в полдень в Приморской краевой филармонии пройдёт большой новогодний концерт для детей. Перед маленькими гостями выступит эстрадный оркестр Приморской филармонии с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Встретиться с известным приморским краеведом и автором книги «Романовы во Владивостоке» Нелли Мизь можно будет в 13:00 в краевом доме книги в торговом доме «Алеутский».

В библиотеке имени Горького в 14:00 пройдёт встреча «Мой двадцатый век. Ценности ушедшей эпохи». Гостям прочитают лекцию о писателе Александре Фадееве. Ещё одна лекция состоится чуть позже, в 17:00, в краевой картинной галерее. Там заведующая научным отделом учреждения Наталья Левданская расскажет про «Бесценный дар» Василия Сурикова.

На выходных у жителей и гостей Владивостока также будет возможность увидеть новую экспозицию в «Артэтаже». Сегодня там открылась персональная выставка «Путь и вера» приморского художника Андрея Камалова. Как рассказали организаторы, экспозицию составили живопись и графика на философские темы.

 
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