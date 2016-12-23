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Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость

Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость
Новогодняя красавица заслужила
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", VDK - город Владивосток ("ВКонтакте")

Пользователи социальных сетей вручили главной владивостокской ёлке медаль «За стойкость». По их мнению, новогодняя красавица благополучно пережила нынешнюю стихию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Обсуждения на тему устойчивости главной владивостокской ёлки стали своего рода традицией. Местные жители делают ставки и шутят на эту тему каждый раз, когда в приморскую столицу приходят снежный циклон и метель.

Не стал исключением и нынешний погодный сюрприз, но лесная красавица устояла. В честь этого пользователи соцсетей вручили ей виртуальную медаль «За стойкость». Однако нашлись и скептики, добавившие, что «ещё не вечер» и «это не конец». Примечательно, что один из новогодних объектов на центральной площади вчера всё-таки не выдержал напора стихии – упала небольшая декоративная ёлка.

Между тем в краевом центре сохраняется сильный ветер. По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, во Владивостоке его скорость достигает 20 метров в секунду.

Однако бояться местным жителям, скорее всего, нечего. Уже на протяжении нескольких лет городские власти практикуют особый способ укрепления – во время монтажа основание хвойной красавицы специалисты укрепляют бетонными блоками для пущей устойчивости.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2013 году праздничное «дерево» упало в начале декабря, специалисты даже не успели полностью его установить. 32-метровая конструкция, на которую власти потратили 5 миллионов рублей, обрушилась из-за сильного ветра.

Первая падающая ёлка потрясла жителей Владивостока и всей России в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.


 
 
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