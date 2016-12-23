В пяти многоэтажках Владивостока установили новые лифты

В пяти девятиэтажных домах Владивостока накануне новогодних праздников запустили новые лифты. Их закупил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Лифты – российского производства, изготовлены на Серпуховском заводе в Подмосковье.

В доме по адресу Сахалинская, 58 лифтовое оборудование отсутствовало более 10 лет. Шахты стояли заколоченными. Подрядчики потратили несколько месяцев на то, чтобы привести в порядок помещение лифтовой и пространство шахт. Сейчас здесь установили новые лифтовые конструкции и наладили систему связи с лифтёром.

«Всё оборудование относится к энергосберегающему классу. Две антивандальные лифтовые кабины оборудованы вентиляцией, а на кнопках содержатся тактильные пиктограммы для слабовидящих граждан. Жители смогут пользоваться лифтами уже со следующей недели», – отметили в фонде.

По два новых лифта установлено в домах 82 и 84 на Калининской. Здесь лифты действовали и ранее, но уже успели выработать ресурс. Грузовой лифт также запущен в доме на Окатовой, 11А и два лифта – на Карьерной 26.

С начала года в Приморском крае в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтирован 391 объект. Всего в плане на 2016 год значилось 492 многоквартирных дома.