Владивостокские власти рассказали, что они сделали для экологии города

За 2016 год во Владивостоке провели 139 экологических мероприятий и увеличили число контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такие цифры приводит мэрия.

Администрация Владивостока отчиталась об итогах муниципальной программы по охране окружающей среды города. Главными её целями стало экологическое просвещение школьников и развитие структуры утилизации мусора.

В рамках программы власти провели 139 мероприятий, в которых задействовали 11,5 тысячи школьников из 64 школ. Сюда вошли около 80 экологических уроков, игр и турниров, масштабная молодёжная конференция, а также более 40 тематических экскурсий на предприятия по переработке и утилизации мусора. Кроме того, в 2016 году состоялось несколько акций по санитарной очистке Владивостока и раздельному сбору отходов. Завершилась программа довольно масштабным «Экошоу» для студентов и школьников. На мероприятии самых активных участников экологических слётов и проектов наградили грамотами и дипломами.

Второй, немаловажный аспект охраны окружающей среды Владивостока – это совершенствование способов утилизации мусора. Как отметили в пресс-службе городской администрации, приморская столица занимает одно из первых мест в России по раздельному сбору отходов. В этом году муниципалитет установил 35 дополнительных контейнеров для сбора пластика. 15 из них располагаются на территории школ. Всего в городе насчитывается более 450 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Кроме того, во Владивостоке сейчас реализуются три проекта по селективному сбору отходов. Называются они «Возьми пластик в оборот», «Утилизируй правильно» и «Принеси пользу своему городу». В рамках проектов удалось собрать 6,8 тонны пластика, 13,8 тонны стекла и 130 килограммов отходов с содержанием ртути. В следующем году все эти меры только усилятся: 2017-й станет в России Годом экологии. Заместитель начальника городского управления охраны окружающей среды Антон Бибиков пообещал, что план экологических мероприятий расширится и станет более насыщенным.