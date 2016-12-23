Владивостокские власти рассказали, что они сделали для экологии города

Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года, 19:00
На Чукотке вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку
На Чукотке вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку
Ледовые скульпторы закончили свои композиции для "Амурского хрусталя"
Ледовые скульпторы закончили свои композиции для "Амурского хрусталя"
Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость
Владивостокской ёлке вручили медаль за стойкость
"Дальспецстрой": мы продолжаем работать в прежнем режиме
"Дальспецстрой": мы продолжаем работать в прежнем режиме
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:15
Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
сегодня, 10:28
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:44
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
сегодня, 14:57
Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания
сегодня, 11:41
На дорогах Владивостока наблюдаются мощные пробки и массовые аварии
сегодня, 13:14
Дороги Приморья стали непроходимыми из-за снегопада
вчера, 22:17
Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
сегодня, 07:27
Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
сегодня, 14:02
Приморец завёл свой автомобиль и бесследно исчез
вчера, 19:04
Приморцам рассказали, как правильно пить в Новый год

Обсуждаемое
сегодня, 10:28
46

Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:15
24

Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
сегодня, 12:38
6

Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились
вчера, 22:17
5

Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
сегодня, 12:45
4

Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
сегодня, 07:27
3

Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
сегодня, 11:02
3

В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
сегодня, 13:14
3

Дороги Приморья стали непроходимыми из-за снегопада
вчера, 19:04
3

Приморцам рассказали, как правильно пить в Новый год
вчера, 20:45
1

Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1120



Система Orphus

Владивостокские власти рассказали, что они сделали для экологии города

Владивостокские власти рассказали, что они сделали для экологии города
В том числе проводили игры и устанавливали контейнеры
полчаса назад
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: rosecoobrazovanie.ru

За 2016 год во Владивостоке провели 139 экологических мероприятий и увеличили число контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такие цифры приводит мэрия.

Администрация Владивостока отчиталась об итогах муниципальной программы по охране окружающей среды города. Главными её целями стало экологическое просвещение школьников и развитие структуры утилизации мусора.

В рамках программы власти провели 139 мероприятий, в которых задействовали 11,5 тысячи школьников из 64 школ. Сюда вошли около 80 экологических уроков, игр и турниров, масштабная молодёжная конференция, а также более 40 тематических экскурсий на предприятия по переработке и утилизации мусора. Кроме того, в 2016 году состоялось несколько акций по санитарной очистке Владивостока и раздельному сбору отходов. Завершилась программа довольно масштабным «Экошоу» для студентов и школьников. На мероприятии самых активных участников экологических слётов и проектов наградили грамотами и дипломами.

Второй, немаловажный аспект охраны окружающей среды Владивостока – это совершенствование способов утилизации мусора. Как отметили в пресс-службе городской администрации, приморская столица занимает одно из первых мест в России по раздельному сбору отходов. В этом году муниципалитет установил 35 дополнительных контейнеров для сбора пластика. 15 из них располагаются на территории школ. Всего в городе насчитывается более 450 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Кроме того, во Владивостоке сейчас реализуются три проекта по селективному сбору отходов. Называются они «Возьми пластик в оборот», «Утилизируй правильно» и «Принеси пользу своему городу». В рамках проектов удалось собрать 6,8 тонны пластика, 13,8 тонны стекла и 130 килограммов отходов с содержанием ртути. В следующем году все эти меры только усилятся: 2017-й станет в России Годом экологии. Заместитель начальника городского управления охраны окружающей среды Антон Бибиков пообещал, что план экологических мероприятий расширится и станет более насыщенным.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru