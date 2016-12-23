Молодых учителей Владивостока поощрили премиями

Во Владивостоке наградили победителей конкурса «Молодой специалист года». Среди финалистов – учителя обществознания, физкультуры и математики, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Химич поздравила победителей конкурса профессионального мастерства и вручила им заслуженные награды. «Учитель – это профессия, которая пользуется безграничным уважением в обществе. Все мы были учениками, сейчас в школах учатся наши дети. Радует, что ежегодно в муниципальные школы приходит всё больше молодых специалистов - энергичных, полных идей, высокопрофессиональных, активно участвующих в конкурсах. Спасибо вам за то, что выбрали эту профессию», - отметила Химич.

Конкурс «Молодой специалист года» является одним из способов поддержки недавних выпускников вузов и других учреждений профобразования. Участвовать в нём могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы меньше трёх лет. В этом году заявки подали 19 учителей и воспитателей. В финал вышли 5 педагогов.

В ходе конкурса молодые педагоги написали эссе на тему «Моя педагогическая философия», а также предложили свою систему работы, провели уроки-импровизации и многое другое.

Победителем стала учитель истории и обществознания лицея № 3 Татьяна Дворецкая – она получила 25 000 рублей. Учитель физкультуры школы № 35 Степан Сергеев занял второе место и выиграл премию в 20 000. Тройку лидеров закрыл учитель математики школы № 25 Максим Кильчевский, которому досталось 15 000.

Дипломами финалиста конкурса «Молодой специалист года» и подарками награждены воспитатель детского сада № 5 Елена Трубицина и учитель биологии школы № 22 Валентина Ермаченко.

«Учителя – это те люди, которые могут влиять на судьбу своих учеников. Я не думала выбирать эту профессию, но в 9-м классе к нам в школу пришёл новый учитель истории и обществознания. Посмотрев на его работу, я поняла, что хочу и свою судьбу связать с учительством и именно с этими предметами», - рассказала победитель конкурса «Молодой специалист года» Татьяна Дворецкая.

Сейчас 148 молодых педагогов, работающих в школах и детских садах Владивостока, получают дополнительные денежные выплаты благодаря специальной программе, которая разработана по поручению главы города Игоря Пушкарёва. Цель программы – привлечь молодые кадры в сферу образования. Благодаря действию программы в образовательные учреждения города пришли работать более 600 специалистов.



