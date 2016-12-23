Во Владивостоке штормовой ветер сорвал крышу здания

Штормовой ветер во Владивостоке сорвал крышу одного из зданий. Инцидент произошёл в районе Борисенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на прекращение снега, Приморье всё ещё остаётся в тылу мощного циклона. Так, в краевом центре не ослабевает штормовой ветер. Разгулявшаяся стихия стала причиной небольшого происшествия в краевом центре.

По информации на странице dps_control, на Борисенко возле офиса одной из таксомоторных компаний ветер полностью сорвал кровлю и уложил её на припаркованные рядом со зданием автомобили.

Между тем, по сообщению главного управления МЧС России по Приморскому краю, скорость ветра во Владивостокском городском округе достигает 20 метров в секунду. Каких-либо происшествий на социально значимых объектах не произошло. При этом спасатели находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что мощный снегопад обрушился на приморскую столицу в четверг, 22 декабря. Циклон стал причиной массовых автомобильных аварий по всему краю. Многие дороги стали практически непроходимыми, перевозчики отменили часть междугородних автобусных рейсов.