Интернет придёт к сельским жителям Приморья через школы

Также губернатор поручил обеспечить выходом в Глобальную сеть все больницы, поликлиники и учреждения культуры

В 2017 году все общеобразовательные учреждения края должны получить доступ в Интернет. Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Илья Красильников, таково поручение губернатора. Власти позаботятся и о выходе в Интернет для поликлиник, больниц, учреждений культуры.

По словам Ильи Красильникова, доступ в Интернет необходим и учителям, и детям для работы с «Электронными дневниками Приморья», применения дистанционных методов обучения и новых образовательных технологий.

Директор департамента добавил, что в тех населённых пунктах, где уже есть Интернет, будет вестись работа по увеличению скорости передачи данных.

По мнению главы региона, обеспечение сельских школ доступом к Интернету позволяет развивать присутствие Глобальной сети в населённых пунктах.

«Прокладывая канал связи в школу, оператор имеет возможность развивать инфраструктуру на большее число пользователей», – пояснил губернатор.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что проект устранения цифрового неравенства в сёлах Приморья продвигается не так быстро, как изначально планировали власти и операторы связи. К концу нынешнего года в крае должно было появиться более 120 точек доступа к беспроводному Интернету. Фактически же в 2015 году в Приморье были построены и сданы в эксплуатацию 23 точки Wi-Fi, в 2016 – 11, а в 2017-м планируют построить ещё 9. Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников, остальные точки доступа построят до конца 2018 года.