Предпринимателям Владивостока напомнили о штрафах за снег

Сейчас на дорогах работает техника, а рабочие расчищают тротуары

На дорогах Владивостока работает почти 120 снегоуборочных машин. Представителям ТСЖ и предпринимателям власти напомнили о штрафах за неубранный снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снежного циклона. Снегоуборочная техника очищает дороги и тротуары. Порядка 120 единиц спецтехники вышло в город – снег сметают к прибордюрной полосе, а дороги обрабатывают противогололёдными реагентами.

Рабочие также очищают виадуки и лестницы, остановки общественного транспорта, подземные пешеходные переходы, тротуары. «Кроме того, с самого утра ведётся очистка от снега пешеходных зон в городских скверах», - добавили в пресс-службе мэрии.

Управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций порекомендовали позаботиться об уборке снега и обработке прилегающих территорий противогололёдными материалами. В том случае, если они не позаботятся об устранении последствий снегопада, к ответственным лицам и организациям применят меры административного законодательства. Юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придётся заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.



