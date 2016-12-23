Приморец завёл свой автомобиль и бесследно исчез

На одной из рек Приморского края пропал человек, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня поиском мужчины займутся водолазы.

Приморские спасатели ищут мужчину, пропавшего в Лазовском районе. Об исчезновении стало известно в минувший четверг. Это произошло в районе села Данильченково Лазовского района. На берегу реки Чёрной обнаружили автомобиль исчезнувшего – машина была заведена, у неё горели фары. Напротив автомобиля располагалась полынья.

Сегодня утром на место происшествия выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. Они обыщут дно реки с помощью водолазного оборудования. Как рассказал пресс-секретарь главного управления МЧС Михаил Исаметов, группа прибудет к месту исчезновения мужчины сегодня в 16:00.

Подобные происшествия – не редкость для Приморского края с большим количеством рек. Ранее РИА «Восток-Медиа» освещало некоторые подобные случаи. Так, в октябре на севере региона пропали три рыбака. Они отправились на рыбалку 14 октября, вышли в море в районе устья реки Серебрянка в двух километрах от посёлка Терней. Ещё один приморец пропал во время сплава по реке Уссури. Чаще всего в подобные ситуации попадают рыбаки.