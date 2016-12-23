В этом году службы занятости помогли найти работу 35 тысячам приморцев

В 2016 году в Приморском крае количество зарегистрированных безработных в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 1700 человек. Всего с начала года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились почти 60 тысяч приморцев. 35 тысяч из них нашли работу. Об итогах года в отношении сферы занятости населения региона отчитались сотрудники краевого департамента труда и соцразвития на итоговом заседании коллегии.

В этом году на государственную программу содействия занятости населения из бюджета Приморья выделили более 1,3 миллиарда рублей. Директор департамента Лилия Лаврентьева подчеркнула: главный итог работы - положительная динамика по основным показателям. Центры занятости сегодня предлагают приморцам 34,9 тысячи вакансий – предложение превышает спрос. По объективным причинам есть дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в муниципальных образованиях. Если в крупных городах на одного безработного приходится в среднем по три вакансии, то в ряде муниципальных образований на одно рабочее место могут претендовать до четырёх человек.

По словам Лилии Лаврентьевой, безработным не следует пренебрегать временными или общественными работами, которые предлагают в центрах занятости. Такие формы трудоустройства помогают людям получать доход, пока они не подыщут работу по профессии.

Всего в 2016 году специалисты службы занятости оказали приморцам более 140 тысяч различных государственных услуг. Около 5,5 тысячи человек получили психологическую поддержку и помощь в адаптации на рынке труда. Более 34 тысяч граждан получили услуги по профессиональной ориентации. 271 безработный открыл собственный бизнес.

Более 4,4 тысячи человек прошли профессиональную переподготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. Из них 301 – это женщины, которые решили совмещать работу с воспитанием детей.