Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились

Во Владивостоке ни на минуту не прекращается борьба с последствиями циклона. Снегоуборочная техника работает на дорогах краевого центра уже больше суток, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.

Мощный снегопад обрушился на приморскую столицу в четверг, 22 декабря. На дороги сразу же вышла снегоуборочная техника. Так, например, минувшей ночью на улицах города работало более 120 единиц – трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, малая коммунальная техника для очистки тротуаров.

С главной задачей – обеспечением проезда по основным артериям – дорожные службы справились, уверяют в пресс-службе. Звенья тракторов смели снежную насыпь к прибордюрной полосе, а спуски и подъёмы обработали пескосолевой смесью и жидким реагентом. Головной болью рабочих по-прежнему остаются припаркованные вдоль дорог автомобили. Они значительно осложняют работу спецтехники.

Однако уборка продолжается до сих пор. С самого утра рабочие начали очистку тротуаров, лестниц, виадуков и остановок общественного транспорта.

Администрация Владивостока по-прежнему рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте и не оставлять машины на проезжей части.