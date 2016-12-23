В субботу во Владивостоке откроется предновогодняя ярмарка

На этот раз она пройдёт на двух площадках

Жители Владивостока смогут купить фермерские продукты к новогоднему столу на предпраздничной ярмарке. В эти выходные она развернётся сразу на двух площадках, сообщает РИА «Восток-Медиа».

24 и 25 декабря во Владивостоке развернутся сразу две продовольственных ярмарки в преддверии Нового года. Купить фермерскую продукцию жители города смогут на парковке краевой администрации по адресу: Светланская, 22 и на привокзальной площади, по адресу: Верхнепортовая, 2г. Обе площадки будут работать два дня подряд с 10:00 до 17:00.

По данным пресс-службы мэрии, желающие смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соленья, кондитерские изделия и другие продукты. Для создания предпраздничной атмосферы власти рекомендовали фермерам и другим продавцам украсить свои торговые точки. Следующая продажа развернётся 5 и 6 января перед православным Рождеством по тем же адресам.

Фермерскую продукцию начинают продавать в центре Владивостока с апреля. Традиционно на главной ярмарке собираются жители Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Обычно она проходит по пятницам и субботам 9 утра до 5 часов вечера.















