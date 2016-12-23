На дорогах Владивостока наблюдаются мощные пробки и массовые аварии

Сегодняшнее утро стало настоящим испытанием для владивостокских водителей. Только небольшая часть городских дорог оказалась очищена от выпавшего снега. В результате приморскую столицу сковали мощные пробки. Общегородской трафик сегодня составил почти максимальные 9 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самая мощная пробка собралась в пятницу утром на въезде в краевую столицу. Автомобилистам снова пришлось «вползать» во Владивосток. 10-балльный затор, начавшийся в районе пригородной остановки «Седанка», закончился только у «Молодёжной». Эта двухчасовая 10-километровая пробка стала самой длинной за сегодня. В обратную сторону также наблюдался небольшой затор: водители полтора часа «ползли» от Некрасовской улицы до путепровода на Второй Речке.

Мощнейшие заторы собрались в районе Луговой площади и улицы Баляева. Так, дорога от Луговой до Спортивной оказалась загружена на 9 баллов. Плотность трафика по направлению к Руднева также достигла «девятки». Стоит отметить, что из-за аварии движение на Рудневском мосту оказалось полностью парализовано. Там собрался «паровозик» из трёх автомобилей. Это происшествие стало причиной длительной пробки по направлению от Выселковой до Луговой.





Сильно загружена оказалась и Светланская улица в сторону центра. Сегодняшняя 8-балльная пробка стала действительно рекордной – она началась в районе кольца Терешковой и закончилась в районе улицы Уборевича. Даже в самые проблемные дни заторы в этом направлении начинаются максимум на улице Вилкова.

Двухчасовая пробка сковала дорогу от улицы Нейбута до улицы Жигура. Она также охватила улицы Ватутина, Адмирала Юмашева, Котельникова, Аллилуева.

Практически перекрыто оказалось движение на улице Карской, возле входа в парк Минного городка. Там занесло фуру, которая заняла половину дороги. Причиной происшествия стал гололёд.









Непростая дорожная ситуация наблюдается и на улице Надибаидзе. Как сообщают подписчики автомобильного сообщества dps_control, дорогу в сторону «Детского парка» не очистили от снега. Проехать там очень проблематично.





Заторы сковали Русскую улицу. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения в сторону автовокзала достигло восьми баллов. В сторону Выселковой также зафиксирован 7-балльный затор.

Не обошлось и без пробок на Океанском проспекте. Плотность трафика в сторону центра города достигла 8 баллов. Как пишут в социальных сетях городские водители, состояние дороги там довольно печальное: на многих участках трассы сохраняется снежный накат. Жертвой дорожного покрытия стал пассажирский автобус – его развернуло в районе переулка Павленко.





Двое его коллег угодили в аварию на скользком спуске с Покровского парка. Это происшествие добавило проблем участникам дорожного движения.







Непростая ситуация наблюдается в районе подъёма на улице Фирсова, возле развлекательного комплекса «Фабрика». Его с трудом преодолевают даже «вэдовые» автомобили.





Из-за последствий непогоды до сих пор остаётся закрытой трасса Седанка – Патрокл. Когда её откроют – пока неизвестно.



