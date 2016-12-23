Спасатели эвакуировали севших на мель приморских рыбаков

Приморские сотрудники МЧС спасли 8 человек с рыболовецкого сейнера. Судно село на мель из-за сложных погодных условий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне поздно вечером в Приморском крае спасатели эвакуировали экипаж рыболовецкого судна из 8 человек. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:30. Малый рыболовный сейнер следовал из посёлка Амгу в посёлок Светлая. Ветром судно сорвало с якоря, и оно село на мель в 180 метрах от берега. Капитан принял решение об эвакуации экипажа, после чего связался с руководством ближайшего порта.

Уже в 11 вечера весь экипаж с борта судна МРС-345 эвакуировали на спасательном плоту. После этого все люди разместились в здании старой школы в посёлке Светлая.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали корреспонденту редакции, что нет опасности разлива нефтепродуктов. В ближайшее время владелец судна отбуксирует сейнер в порт.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле этого года на мель сел траулер «Сергий Радонежский». Тогда судно не могли отбуксировать три дня подряд. Также во время происшествия произошла небольшая утечка соляры из-за повреждения корпуса.