Дети Рощино остались без новой школы

Крупное село в Приморье не получит новой школы в этом году. Дети продолжают заниматься в помещении конторы бывшей Таёжной экспедиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Красноармейского района провела проверку соблюдения законодательства при строительстве школы на 440 учеников в селе Рощино Красноармейского муниципального района. Проверяющему органу удалось установить, что заказчик – администрация района - оплатил невыполненные работы. Это причинило ущерб бюджету в 60 миллионов рублей.

«Кроме этого, такими незаконными действиями существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетних, которые продолжают обучаться в помещении конторы бывшей Таёжной экспедиции», - объяснили в прокуратуре Приморского края.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о том, чтобы направить материалы проверки следователям. Там решат вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и халатных действий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что достроить школу строители планировали до конца этого года. Ещё в августе к объекту были подведены все необходимые инженерные сети – электричество, вода, отопление и канализация. Летом строители отделывали помещения и готовились установить автоматизированную модульную котельную. В ходе рабочей поездки по Приморью губернатор поставил задачу достроить школу до конца текущего года и поручил подрядчику мобилизовать все ресурсы, ускорить темп работ и увеличить количество работников на объекте.