На Приморье может обрушиться ещё один циклон

Сегодня погоду в Приморье определяет тыловая часть мощного циклона. С основным ударом стихии регион уже справился. В последние полноценные выходные 2016 года ожидается комфортная погода, однако уже в начале следующей недели край может задеть новый циклон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», минувшей ночью циклон, продолжая углубляться, направился к острову Хоккайдо, а сегодня сместится в северо-западную часть Тихого океана. Непогода в крае сохранится, но осадки будут ослабевать.

В пятницу, 23 декабря, в Приморье сохранятся сильный ветер, местами метель, позёмка и снежный накат на дорогах. Столбик термометра остановится на отметках −6…−11 градусов, на юго-восточном побережье – от 0 до −5.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. При очень сильном ветре температура воздуха составит -8…-10 градусов. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

К выходным погода улучшится. В ночь на субботу на восточном побережье сохранится сильный ветер. Ночь будет холодной – от -6 до -20 градусов. В горных районах столбик термометра опустится до -30. Днём будет солнечно, но ветрено – от 14 до 5 градусов со знаком «минус». В воскресенье в крае продолжится рост атмосферного давления. Немного похолодает.

В начале следующей недели по южной половине Японского моря пройдёт новый циклон. Он может вызвать в крае небольшой снег. На побережье усилится ветер.