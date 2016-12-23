Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно

Городские депутаты заявили, что будущее парка Минного городка предрешено. В следующем году у Владивостока появится новый генеральный план, а возможно, и полноценная стратегия развития. Об этом и многом другом представители думы краевого центра поговорили в ходе подведения итогов уходящего года и планах на будущий год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 22 декабря, в думе города Владивостока состоялось последнее в 2016 году заседание. После него спикер Елена Новицкая, её заместитель Дмитрий Пенязь и председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов во время пресс-конференции подвели итоги проделанной за 12 месяцев работы.

«Уходящий год был очень интересный и насыщенный различными событиями. Мы занимались вопросом взаимодействия с общественными организациями. Впервые во Владивостоке дума провела гражданский форум, во время которого было принято решение о создании общественного совета при думе. Все задачи, поставленные на 2016 год, мы выполнили. Все социальные обязательства также выполнены. Мы входим в новый год с принятым уставом и утверждённым бюджетом на 2017-2019 годы», - сообщила Елена Новицкая.



Елена Новицкая Елена Новицкая

Одним из ключевых вопросов работы думы в конце года стало принятие бюджета. Народные избранники отказались от новых проектов и строительства, решив закончить начатое в прошлые годы. Самая большая статья расходов упала на сферу образования – речь идёт о 5,5 миллиарда рублей. Около 1,5 миллиарда выделено на содержание городских территорий и дорог. Третьим по значимости в финансовом плане стало развитие культуры – 400 миллионов рублей.

В октябре депутаты утвердили перечень наказов избирателей на 2017 год. Большая часть просьб жителей краевого центра традиционно коснулась благоустройства городских территорий. На их исполнение из бюджета столицы Приморья поступит более 74 миллионов рублей.

«Наказ может быть абсолютно любым. Мы, конечно, фильтруем их, но стараемся, чтобы все были учтены в реализации муниципальных программ. Если это по какой-либо причине не происходит – по возможности прописываем отдельно. Наша задача при непростых внешних финансовых условиях сделать всё максимально возможное для сохранения института наказов избирателей как такого. На мой взгляд, в этом году у нас с администрацией это вполне удалось», - рассказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.



Михаил Веселов Михаил Веселов

Спикер думы Елена Новицкая в уходящем году приняла участие во всероссийском совете местного самоуправления и встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

«Прошедшее мероприятие стало очень знаковым. Многие города делились своим опытом создания и благоустройства городской среды. Тема комфортного города давно звучит на всех уровнях власти. Мы очень рады, что именно с такой программой пришли на выборы в 2012 году и успешно занимаемся её реализацией на протяжении четырёх лет. В её рамках во Владивостоке появились новые парки, дома для переселения из аварийного и ветхого жилья, дороги, детские сады. Также крайне важно прислушиваться и обязательно учитывать мнение населения. С появлением общественного совета, думаю, вопросов возникать не будет», - рассказала председатель думы.

В ходе обсуждения темы благоустройства города у журналистов вновь возник вопрос о судьбе парка Минного городка. Ещё некоторое время назад общественность активно поддержала намерение некоего потенциального инвестора строить в парке Диснейленд. Однако, как оказалось, это предложение представляло собой не что иное, как идею коммерсанта, у которого денег на её воплощение попросту нет.



Дмитрий Пенязь Дмитрий Пенязь

По словам заместителя председателя думы Дмитрия Пенязя, сейчас ситуация с этим «очень хорошим и красивым куском земли» упирается в несколько вещей.

«Во-первых, наличие нескольких собственников, в том числе муниципалитет. Во-вторых, концепция Минного городка принята. Для того, чтобы там начать какие-то работы, естественно, нужны деньги, которых в бюджете нет. Администрация города ищет инвесторов, но пока желающих зайти нет. Мы будем очень рады, если кто-то из коммерческих структур захочет участвовать в восстановлении, реконструкции и расширении этого объекта», - заметил Дмитрий Пенязь.

Важную пометку сделал Михаил Веселов, поставив окончательную точку в дальнейшей судьбе территории: «Самое главное, что концепция есть. Она очень многогранна и многократно рассмотрена. На этот участок земли никаких других поползновений совершенно точно не будет. На его месте появится Диснейленд, парк, место отдыха, но ничего другого там быть не может».

Также в ходе пресс-конференции депутаты рассказали о разработке нового стратегического плана развития Владивостока. Последний раз он принимался в 2011 году. Сейчас этим вопросом занимается группа преподавателей ДВФУ. Однако то, с чем уже успели ознакомиться народные избранники, их не устроило.

«Мы высказали большое количество конструктивных замечаний. Нам представили много красивых картинок и перспектив, но по-прежнему открыт вопрос «где же взять деньги?». Да, кто не хочет, чтобы в Минном городке появился Диснейленд? Осталось дело за малым – найти пару миллиардов на реализацию этой идеи», - заметил Дмитрий Пенязь.

Ещё один серьёзный, но не менее важный штрих внёс Михаил Веселов. Он рассказал, что в следующем году у Владивостока должен появиться проект генерального плана города.

«Он не пересматривался с 2008 года, а такая необходимость уже назрела. Конкурс по его подготовке выиграло Омское проектное бюро. Два этих важнейших документа – генеральный план и стратегия развития – должны соответствовать и дополнять друг друга», - резюмировал Веселов.