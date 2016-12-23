Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света

Сегодня, 23 декабря, часть зданий Владивостока отключат от подачи электричества. Длительность каждого отключения продлится от 2 до 8 часов. До конца рабочего дня энергетики планируют проводить плановые проверки электросетей. Свет вернётся в дома горожан лишь в 17:00. Плановые отключения проведут по адресам: Авраменко, 13, 13а, 15, 15а, 17, 35; Авроровская, 17, 20, 25; Братская, 16, 18; Ватутина, 4, 10; Верхнепортовая, 50а; Ковальчука, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 26; Комитетская, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7в, 10, 10а, 10-б, 12; Лейтенанта Шмидта, 20, 29; Муравьёва-Амурского, 22, 24, 26, 26а; Нейбута, 10, 22, 22/24, 24; Порт-Артурская, 28, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Тельмана, 28; Тунгусская, 15, 17, 19, 19а, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49, 49а, 51, 53; Шмидта, 29.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform