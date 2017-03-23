Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов

Во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, преступников задержали в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

По версии следствия, с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры через интернет в игровых заведениях, расположенных в разных местах Владивостока. По подозрению в преступления были задержаны три человека. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная организация и проведение азартных игр, а также дача взятки.

«Установлено что, злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 миллионов рублей в год», - отметила старший помощник руководителя следственного управления по Приморскому краю Аврора Римская.

При этом между участниками банды были чётко распределены роли. Кто-то занимался охраной и хозяйственным обеспечением игровых заведений, другие вели учёт и занимался инкассацией крупных сумм, а некоторые руководили всем процессом.