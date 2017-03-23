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Музей Арсеньева пригласил приморцев на семейный квест

Музей Арсеньева пригласил приморцев на семейный квест
Длительность похода по залам с загадками посетители определят сами
7 минут назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: arseniev.org

Приморский краевой музей имени Арсеньева разработал для посетителей новый тип экскурсий – «Семейный лабиринт». Это игровой маршрут по шести залам, в каждом из которых участников похода ждут разные задания. Как сообщает пресс-служба музея, загадки и вопросы придумывались в расчёте на разновозрастную аудиторию.

Преджполагается, что игровой маршрут «Семейный лабиринт» будут проходить команды – это могут быть и члены одной семьи, и друзья. Справиться с самыми простыми музейными заданиями смогут даже двухлетние дети. Но есть и вопросы посложнее, которые могут заинтересовать подростков – например, зачем самовару сапог? Начать игру можно с любого этапа и пройти столько, сколько позволяют возраст и желание участников. Сотрудники музея всегда готовы прийти на помощь в случае затруднений.

Презентация музейного маршрута назначена на выходные  1 и 2 апреля. Музейные квесты будут проводиться с 10:00 до 17:00 в главном корпусе музея по адресу: улица Светланская, 20. Входной билет для взрослых стоит 200 рублей, дети до 12 лет могут участвовать бесплатно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о музейных программах, адресованных детям: в Доме путешественника Арсеньева это игра «Звери, на подиум!», «Тайны совы» и другие. Обязательным элементом в них является игровое участие детей в познавательном процессе. 

 
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